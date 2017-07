Em ato contra Uber, taxistas entram em confronto com a PM no Rio

Taxistas que protestam contra o Uber entraram em confronto com a Polícia Militar ao interditar uma pista da Avenida Presidente Vargas, em frente à sede administrativa da prefeitura do Rio de Janeiro, na Cidade Nova, na região central, na manhã desta quinta-feira, 27. Por volta das 11 horas, motoristas começaram a discutir com policiais militares do Batalhão de Choque e atiraram objetos contra os agentes. Os PMs lançaram bombas de gás lacrimogêneo e usaram spray de gás de pimenta para tentar dispersar os manifestantes.

Enquanto os líderes do protesto pedem que policiais parem de lançar bombas, os taxistas mantêm a interdição da via. Os manifestantes chegaram a ficar muito perto dos policiais, durante o confronto. O momento é tenso na região, que fica perto da Praça da Bandeira, via de acesso ao centro para quem vem da zona norte da cidade.

Os manifestantes exigem ser recebidos pelo prefeito Marcelo Crivella (PRB). Eles protestam, principalmente, por uma fiscalização maior contra o aplicativo Uber. Os motoristas chegaram a se envolver em pequenos conflitos com trabalhadores do aplicativo no início da manhã e levaram ovos para jogar em taxistas que não aderiram ao movimento.