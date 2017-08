Em apenas 2 dias, terceiro assassinato de mulher por parceiro é registrado

Mais cedo, por volta das 14h, uma mulher morta com um tiro na cabeça foi encontrada na Avenida do Estado, próximo à Avenida Cruzeiro do Sul, no Bom Retiro, na região central da cidade. O autor do crime, que é policial militar, se entregou cerca de duas horas depois na delegacia do 12º DP e admitiu ter atirado e matado a ex-mulher. Os nomes das vítimas e dos criminosos nesses dois casos não foram revelados pela polícia até o momento.

Foto: Reprodução - Facebook

No final da madrugada de domingo, 20, um delegado da Polícia Civil matou a mulher com um tiro na cabeça em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. A vítima foi a juíza Cláudia Zerati, de 46 anos, que atuava na Justiça do Trabalho de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O marido, Cristian Sant’ana Lanfredi, de 42, se matou após cometer o crime.

A Polícia Civil informou que Lanfredi havia se licenciado da instituição para exercer cargo comissionado no Legislativo. A família afirma que o afastamento da função de delegado foi motivado por uma depressão profunda. A investigação ficará a cargo do 23º DP.

Com os três novos casos, o total de feminícidios no Estado de São Paulo chega a 57 desde o início de 2017. Doze das mulheres que foram vítimas dos assassinatos moravam na capital paulista. O número é quase 15% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.