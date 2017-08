Em 26 horas, duas mulheres morrem a tiros por ciúme e ‘motivos fúteis’ em SP

Duas mulheres morreram a tiros em menos de 26 horas na zona leste de São Paulo neste final de semana. Ambas as vítimas foram baleadas por ex-companheiros e namorados. Segundo eles próprios informaram à polícia, os crimes foram motivados por ciúmes e “motivos fúteis”.

Apenas estes dois óbitos superam a média mensal de homicídios qualificados contra mulheres do primeiro semestre de 2017, que foi de 1,3 crimes por mês, apontam as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

LEIA TAMBÉM: Motoboys fazem ato contra 'Uber dos mototáxis' em SP

“Entende-se que quem mata uma mulher tem a crença de que ódio, rancor e estresse lhe dão o direito de matar. Mas esse direito não existe”, disse Silvia Pimentel, integrante do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem) e professora e doutora da Faculdade de Direito da PUC-SP.