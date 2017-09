“Ejaculador” pede psiquiatra, diz delegado

O delegado Rogério de Camargo Nader, da Polícia Civil, requereu a instauração de incidente de insanidade mental neste sábado, 2, no boletim de ocorrência que registrou a nova prisão do ajudante de serviços gerais Diego Ferreira de Novais, de 27 anos. Diego havia sido preso após ejacular em uma mulher num ônibus em São Paulo, na terça-feira, 29, e solto no dia seguinte.

“Esta autoridade policial, com fulcro nos artigos 149 e seguintes do Código de Processo Penal, vem à digna presença de Vossa Excelência requerer a instauração do incidente de insanidade mental do indiciado, haja vista que as reiterados delitos sexuais praticados pelo mesmo dão conta de razoável dúvida sobre a sua higidez mental, demonstrado, inclusive, com cópias de dez ocorrências policiais”, anotou o delegado.

O delegado relatou que ‘informalmente’ Diego ‘manifestou perante esta própria autoridade policial que necessita e gostaria de ser acompanhado por um especialista de psiquiatria’.