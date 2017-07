Edifício Altino Arantes, um dos símbolos da cidade de SP, será repaginado

O Santander Brasil deve entregar até o final deste ano um dos símbolos da cidade de São Paulo repaginado. O edifício Altino Arantes, localizado no centro da capital e também conhecido como Edifício Banespa, vai ganhar um farol em seu topo e abrigar um conceito de modernidade.

“O prédio que simbolizou a São Paulo capitalista passará a se chamar ‘farol Santander’ para passar a simbologia de olhar para a frente”, disse o presidente da instituição no Brasil, Sérgio Rial. Ele não deu detalhes do que poderá mudar nos 35 andares do edifício, mas afirmou que a sede do banco continuará na Vila Olímpia, na zona sul e atual centro financeiro paulista.

