Duas pessoas ficam feridas em tiroteio no centro do Rio

Duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio que levou pânico na manhã desta segunda-feira, 19, a quem passava pela Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias do centro do Rio.

De acordo com informações da operação Centro Presente, ocupantes de duas motocicletas passavam pela avenida no sentido zona norte, próximo ao prédio do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran) quando agentes desconfiaram da movimentação e deram ordem de parada.

Os ocupantes das motocicletas atiraram contra os agentes e conseguiram fugir. Mais adiante, nas imediações da Central do Brasil, os ocupantes da moto fizeram novos disparos contra um veículo da operação, que estava estacionado na região.

Duas pessoas foram atingidas e socorridas pelos agentes ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Os criminosos conseguiram escapar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos baleados.