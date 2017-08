Duas barragens e dique alagam e pioram situação em Houston

Duas barragens usadas como reservatórios há 70 anos para proteger o centro de Houston e um dique em uma área suburbana começaram a alagar nesta terça-feira, o que aumenta o temor de mais alagamentos causados pela tempestade tropical Harvey, após cinco dias consecutivos de chuva. Autoridades no condado de Brazoria advertiram que o dique nos Lagos Columbia, ao sul de Houston, foi rompido e que as pessoas deveriam deixar a área.

O desastre atinge grandes proporções, com Houston, a quarta maior cidade do país, em grande medida paralisada pela tempestade que atinge a costa do Golfo. Deve haver até 76 centímetros a mais de chuva em algumas áreas, o que gera um alerta em autoridades sobre o risco de mais problemas. Fonte: Associated Press.