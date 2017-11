Drone cancela voos de Congonhas nesta segunda; situação está normalizada

Na noite de domingo, 28 voos da Latam com origem ou destino no terminal foram afetados, sendo 16 cancelados e 12 desviados para Guarulhos (Cumbica), Belo Horizonte (Confins), Campinas-SP (Viracopos), Rio de Janeiro (Galeão) e Ribeirão Preto-SP (Doutor Leite Lopes). Os passageiros dos voos alternados para São Paulo seguiram para o destino final via terrestre.

O drone que sobrevoou a pista de pouso no Aeroporto de Congonhas na noite deste domingo, 12, continuou a causar problemas aos usuários na no dia seguinte. A Infraero informou que dos 61 voos previstos na manhã desta segunda-feira, 13, sete estavam atrasados e um havia sido cancelado.

Às 9h30 desta segunda, a Latam informou que as operações já estavam normalizadas. “Os passageiros impactados receberam a assistência necessária”, informou a companhia.

A Polícia Militar foi acionada para tentar localizar o objeto e seu operador, sem sucesso. Segundo a delegacia de polícia do aeroporto de Congonhas, a situação se normalizou ainda na madrugada. De acordo com as companhias aéreas, vários clientes foram direcionados para hotéis da região. O homem ainda não foi identificado.

Em maio, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou o regulamento para o uso de drones no Brasil. Segundo ele, a utilização dos drones em desacordo com a norma implicará em processo administrativo, civil e criminal.

O incidente

O drone interrompeu pousos e decolagens entre as 20h15 e 22h25. Por causa do incidente, o horário de operação usual do aeroporto foi estendido em duas horas. À 0h45, os dois últimos aviões aterrissavam na pista e ainda havia pessoas no saguão remarcando voos.