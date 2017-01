Dos 184 foragidos de Manaus, 63 foram recapturados, diz Secretaria da Segurança

Dos 184 detentos foragidos no episódio do massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, 63 foram recapturados até o final da noite desta quarta-feira, 4, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Amazonas.

No Instituto Médico Legal (IML) da capital, 38 dos 60 mortos entre domingo, dia 1º e segunda-feira (2) foram identificados e 14 corpos já foram liberados. A Secretaria de Segurança também informou que 279 detentos foram transferidos para a Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus.

LEIA TAMBÉM: Motorista desaparece em cratera aberta por temporal em Assis (SP)