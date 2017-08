Doria: transferência do Campo de Marte à Prefeitura finda pendência de 60 anos

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) disse nesta segunda-feira, 7, em seu discurso de boas vindas ao presidente Michel Temer, que o mandatário federal está contribuindo para por fim a uma pendência de 60 anos. Doria se referiu ao repasse, por parte da União, do Campo de Marte para a administração municipal.

O presidente veio a São Paulo nesta segunda, mais especificamente à Prefeitura de São Paulo, onde assinará o protocolo que regulariza a transferência de 40 hectares do Campo de Marte. Localizado na zona norte da capital, à administração pública. O espaço será utilizado para a criação do Parque Campo de Marte. O acordo foi possível com a retirada de uma disputa jurídica entre União e Prefeitura que durava décadas.

O parque comportará o Museu da Aeronáutica, que abrigará o acervo do Museu da TAM, em São Carlos (SP), e da Força Aérea Brasileira (FAB). “Estamos resolvendo aqui uma pendência de mais de 60 anos”, disse Doria ao presidente. Doria afirmou ser o 9º prefeito a tentar a transferência e que, em apenas três meses de conversa com o governo federal, foi resolvida a questão.