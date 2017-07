Doria propõe liberar publicidade em placas de rua e lixeiras

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), enviou à Câmara Municipal um projeto de lei para liberar a exploração publicitária em equipamentos de mobiliário urbano que pretende conceder à iniciativa privada, como banheiros, bicicletários, placas de rua, quiosques e lixeiras. Na prática, a proposta amplia o que já é feito nos relógios de rua e abrigos de ônibus, concedidos em 2012, e flexibiliza a Lei Cidade Limpa, em vigor há dez anos.

No projeto, Doria pede aval do Legislativo para repassar à iniciativa privada, pelo prazo de até 30 anos, a confecção, instalação e manutenção de 13 itens de mobiliário urbano. São eles: banheiros (padrão, acessível e móvel), placas com nome de vias e logradouros públicos, bicicletários, lixeiras, quiosques multiúso, bancos de descanso, bebedouros, grades, balizadores, paraciclos e totens interativos. Além de comunicação visual, esse mobiliário poderá conter câmeras e sinal de internet Wi-Fi.

A gestão Doria explica que a exploração publicitária é um modo de atrair empresas para assumirem a manutenção de equipamentos públicos, principalmente aqueles que não estão atrelados à venda de um produto, como os banheiros. Essa possibilidade, argumentam, já era prevista na Lei Cidade Limpa, sancionada pelo ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) e que baniu a publicidade das ruas.