Doria diz que pode administrar SP ‘sem estar fisicamente presente’

Doria, que acabou de voltar de uma viagem a Paris, destacou que sair de São Paulo não é justificativa de abandono, ainda mais com a ajuda da tecnologia, “em um mundo em que você está ligado 24 horas”. “Só na cabeça de quem pensa pequeno”, afirmou o prefeito, que disse que não tem arrependimento de ter entrado para a vida pública.

Embora dispute com o governador Geraldo Alckmin a indicação do PSDB para a eleição presidencial de 2018, Doria fez um comentário elogioso ao governador, ao dizer que Alckmin “vem empreendendo um bom trabalho nas desestatizações” no Estado de São Paulo.

Em seguida, o prefeito se orgulhou de não estar envolvido em investigações da Operação Lava Jato. “Não recebi dinheiro da JBS, financiei parte da minha campanha”, ressaltou o tucano, que encerrou o seu discurso dizendo que rejeita a bandeira vermelha e embalado pelo tema da vitória.

