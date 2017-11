Doria apoia volta da inspeção veicular

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), pretende sancionar o Projeto de Lei 300/2017, que prevê a retomada da inspeção veicular na cidade até o fim de 2018. Após sair de pauta na Câmara Municipal de São Paulo na última quinta-feira, a proposta ainda não tem uma nova data para ser votada pelos vereadores, mas tem apoio da maioria dos parlamentares.

A próxima sessão ocorre na terça-feira. Se aprovada a proposta, veículos que não fizerem a inspeção poderão ser multados em até R$ 5 mil. “Vamos respeitar a decisão da Câmara Municipal de São Paulo, desde que a inspeção veicular não represente custo para a população”, disse Doria ontem. O projeto é do presidente da Câmara, vereador Milton Leite (DEM), aliado do prefeito.

LEIA TAMBÉM: Idosa de 76 anos mata o marido de 80 a facadas em Várzea Paulista

Segundo Doria, a aplicação do projeto será estudada com “o equilíbrio e a calma necessários” para não “onerar a população”. “É boa (a proposta), é positiva para a redução das emissões e também para a melhoria da segurança no trânsito”, disse. “O que é importante é que a inspeção não tenha custo para a população, que (esse valor) seja absorvido pela Prefeitura de São Paulo dentro de mecanismos viáveis no próprio orçamento, mas que ela seja obedecida por todos que usam as vias da cidade, indistintamente.”