Doria afasta fiscais suspeitos de cobrar propina por propaganda ilegal

A gestão do prefeito João Doria (PSDB) decidiu afastar ao menos seis servidores públicos suspeitos de cobrar propina para liberar propaganda ilegal na cidade. Reportagem veiculada ontem pela rádio CBN cita empresários, representantes comerciais e 14 funcionários da Prefeitura, entre os quais um prefeito regional e quatro chefes de gabinete, supostamente envolvidos em um esquema de publicidade em panfletos, cavaletes e faixas, banida há dez anos pela Lei Cidade Limpa.

Os seis funcionários foram filmados pela reportagem indicando ou negociando propina em troca da liberação da propaganda nas ruas. Cinco são servidores de carreira e serão afastados por 120 dias até que uma investigação da Prefeitura conclua se eles são culpados ou não. Um deles, Edivaldo Souza Lima, agente de apoio na Prefeitura Regional da Lapa, já foi exonerado a bem do serviço público em 2015, acusado de ter agido para liberar uma Kombi apreendida que seria da sua mulher, mas voltou ao cargo graças a uma liminar da Justiça.

O sexto funcionário é Leandro Benko, irmão do ex-vereador e atual secretário de Turismo do governo Geraldo Alckmin (PSDB), Laércio Benko (PHS), que apoiou Doria na eleição de 2016. Chefe de gabinete na Lapa, ele será exonerado. “Não tem a menor possibilidade de se conviver com nenhum tipo de corrupção em nenhuma prefeitura regional”, disse Doria nesta segunda-feira, 31.