Dona de casa diz que diabetes foi controlada após cirurgia bariátrica

A dona de casa Miriam Luiz Dias, de 60 anos, fez a bariátrica em 2015, após conviver com a diabete por 15 anos. “Sentia dores nas pernas, fome, a visão estava sempre turva e eu não andava 100 metros sem parar com dor. Parecia que eu usava sapatos de ferro. Tirava os doces, comia de forma mais regrada e, mesmo com a insulina, era totalmente descontrolada.”

A situação mudou após o procedimento. “Eu saí do hospital em um domingo e, uma semana depois, estava com a diabete controlada. Nasci de novo. Hoje, ando sem dor nas pernas, faço ginástica, vou ao baile, a disposição é outra.” Com 1,55 metro de altura, ela pesava 74 quilos quando fez o procedimento e agora está com 50.

O empresário aposentado Otto Riederer, de 71 anos, fez a cirurgia há quatro anos e saiu de 120 para 78 quilos. Afirma estar “turbinado”, mas ressalta que o paciente “tem de ajudar”.