Dois PMs são feridos a tiros no Estado do Rio

Pelo menos dois policiais militares foram feridos a tiros em diferentes tentativas de assaltos nas últimas 24 horas no Estado do Rio de Janeiro. Na manhã deste domingo, um policial militar aposentado travou uma luta corporal com um homem que tentava assaltar passageiros de um ônibus na Avenida Dr. Rúbens Farrula, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Durante o confronto, o PM levou um tiro no ombro.

O criminoso deixou cair no chão uma de suas armas e fugiu, mas uma patrulha do 21º Batalhão da Polícia Militar (São João de Meriti) conseguiu prender o assaltante. O suspeito foi reconhecido pela vítima. O PM foi socorrido até o Posto de Atendimento Médico de Meriti e está fora de perigo.

Na noite deste sábado, policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar (Niterói) foram alertados por moradores sobre uma troca de tiros entre um PM, que estava de folga, e um criminoso, durante uma tentativa de assalto na Rua Walter Neves, em Pendotiba, Niterói, região metropolitana do Rio.