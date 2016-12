Dois morrem em acidente de ônibus com brasileiros na Argentina

Um ônibus de excursão que havia saído de Porto Alegre, no Rio Grande Sul com destino a Buenos Aires, na Argentina, tombou na manhã desta terça-feira, 27, no quilômetro 158 da Ruta 14, na província argentina de Entre Rios, há cerca de 400km de distância da fronteira de Uruguaiana. Há pelo menos dois mortos e 15 feridos.

Informações preliminares da polícia local apontam que havia ao menos 50 passageiros no veículo. A maioria dos passageiros são brasileiros das cidades gaúchas de Novo Hamburgo, Campo Bom, Ivoti e Dois Irmãos, na região do Vale dos Sinos.

LEIA TAMBÉM: Maggi pedirá compensação à agricultura brasileira por 'cuidados ambientais'

O grupo de turistas iria passar o Revéillon em Buenos Aires. Os feridos foram encaminhados para hospitais das províncias de Cólon, San Jose e Villa Elisa.