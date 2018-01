Dois brasileiros morrem afogados em praia do Uruguai

Dois gaúchos que passavam férias no litoral do Uruguai morreram afogados no último fim de semana. Os corpos do jornalista Robson Pandolfi, de 31 anos, e do professor de História Alexandre Blankl Batista, de 38 anos, foram encontrados na manhã do domingo na praia de Solanas, nas proximidades de Punta del Este. O afogamento ocorreu no sábado, quando os dois se banhavam na companhia de um sobrinho de Robson. Foto: Arquivo pessoal

A criança e os dois adultos teriam caído em uma parte mais profunda do balneário. Na tentativa de salvar o menino, Robson e Alexandre acabaram se afogando e desapareceram nas águas. O menino conseguiu se salvar. As vítimas passavam férias no Uruguai.

Alexandre Blankl Batista é natural do município de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre e lecionava História na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) em Marechal Cândido Rondon.