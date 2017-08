Doações de sangue caem até 30% em período frio

A chegada de uma frente fria costuma trazer transtornos para a Fundação Pró-Sangue. Com as baixas temperaturas, as doações chegam a cair 30%, mas a necessidade de fornecer sangue para pacientes que realizam cirurgias ou vítimas de acidentes não segue o mesmo ritmo. Para abastecer mais de 100 hospitais no Estado de São Paulo, a instituição necessita de 12.500 bolsas de sangue por mês, mas tem operado com cerca de 10 mil.

“Há muito tempo, cai a coleta no frio, porque a população não quer sair de casa. Só que o número de atendimentos e procedimentos cirúrgicos continuam. Em julho, tivemos 10 mil bolsas (de sangue) e, em agosto, não deve dar mais do que isso. Estamos preocupados, porque a situação é delicada”, disse Carlos Roberto Jorge, médico da Fundação Pró-Sangue.

Segundo Jorge, a crise econômica também tem afetado as doações. “O doador tem direito a um atestado, mas muitos têm a preocupação de a firma não aceitar e correr o risco de perder o emprego”, afirmou.