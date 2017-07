Doações de chineses a SP somam R$ 8,5 milhões

É difícil fugir do clichê “negócio da China”. Em visita a quatro das maiores empresas da China, com sua estratégia de fazer pedidos, o prefeito João Doria (PSDB) recebeu ao menos R$ 8,5 milhões em presentes para a capital paulista durante a semana. Com a viagem – e as doações -, Doria conseguirá por em pé seu programa City Câmeras, de monitoramento eletrônico, ainda este ano, bem antes do fim do prazo proposto, que era até 2020.

Só de câmeras, os chineses doaram 4 mil equipamentos, mil de cada fabricante visitado. Para se ter ideia, até três semanas atrás, a Prefeitura possuía 350 equipamentos do tipo. Feitas as instalações, todas elas terão as imagens transmitidas online e exibidas em um site específico do City Câmeras.

LEIA TAMBÉM: Com aval do MP, madrasta de Isabella Nardoni pede progressão para semiaberto

“Precisamos colocar a cidade em outro patamar de segurança, e câmeras ajudam muito”, disse Doria ontem, na última coletiva de imprensa na China. Ele disse não temer que os pedidos fossem mal interpretados por empresários, “até porque tem muita clareza” de que pedepara ajudar a cidade.