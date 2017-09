Do tamanho de uma criança, maior galo do mundo mora no interior de SP

O maior galo do mundo, com 1,26 metro de comprimento, vive em Jaguariúna, interior de São Paulo, e é “sobrinho” do animal que já obteve esse posto no ano passado. As medidas foram confirmadas pela Associação Brasileira dos Criadores do Índio Gigante (Abracig), que tem 50 associados em todo o País.

O animal, chamado de Voodoo, é jovem e ainda não está em fase reprodutiva, diz Haroldo Poliselli, um dos sócios do criatório Diamante Índio Gigante, onde o animal vive. Os machos desta raça têm altura a partir de 1,05 metro e as fêmeas, de 90 centímetros. Uma curiosidade é que o criatório tem também a maior galinha do mundo, a Mamba da Diamante, com 1,09 metro.

LEIA TAMBÉM: Polícia investiga série de mortes em sítio paulista

Poliselli explica que o tamanho é importante porque, a partir de um metro, cada centímetro a mais pode valer até R$ 1 mil – a medição é feita com o animal deitado, da unha ao bico. O proprietário diz que não venderia o animal por menos de R$ 200 mil.