Divulgação das notas do Enem será antecipada em um dia, diz Inep

A divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 será antecipada em um dia, em 18 de janeiro. Os resultados individuais poderão ser consultados na Página do Participante.

Para acessar a nota, o candidato deverá informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. A mesma senha dará acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ficará aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.

Para aqueles que se esqueceram da senha, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sugere que a recuperação seja feita com antecedência. A Página do Participante tem orientações para recuperação de senha.