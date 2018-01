Disputa entre traficantes ainda causa tensão em Macaé

Um dia após confrontos entre traficantes e destes com a Polícia Militar, que resultaram na morte de um PM e no incêndio de três ônibus, a cidade de Macaé, no norte fluminense, vive nesta quarta-feira, 10, um dia de menos tensão, mas ainda com reflexos do tumulto desta terça-feira, 9. Os ônibus municipais, que chegaram a ser recolhidos na terça, voltaram a circular às 5 horas desta quarta, mas não estão entrando em cinco bairros: Malvinas, Botafogo, Lagomar, Nova Holanda e Fronteira.

As escolas municipais que funcionam nesses bairros também permaneceram fechadas nesta quarta – não há aulas, mas elas estão recebendo matrículas dos interessados.

LEIA TAMBÉM: Raquel Dodge pede mais eficiência nas sanções contra crimes ambientais

Os confrontos de terça-feira começaram depois que cerca de 100 policiais militares iniciaram uma operação para prender traficantes em três bairros da cidade: Lagomar, Aroeira e centro.