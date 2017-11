Discussão entre vizinhos acaba com três mulheres agredidas

Três mulheres ficaram feridas após uma discussão entre vizinhos no hall de um prédio da Avenida Braz de Pina, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no sábado, 18, por volta das 9h. Em entrevista ao jornal “O Estado de s. Paulo”, a estudante e moradora do prédio, Ariel Brum, de 20 anos – que levou diversos socos – disse que a briga começou após a moradora Leda Ramos Coutinho contar a um dos filhos que foi vítima de agressão cometida por vizinhas e acusar o zelador do prédio, Marconi Rodrigues de Souza, de ter violado uma correspondência dela.

Após as declarações de Leda, seus filhos Marcelo e Rodrigo Ramos Coutinho teriam ido tirar satisfações com as vizinhas e com o zelador, mas, segundo Ariel, partiram para a agressão física quando a mãe dela, Maria José Brum, de 53 anos, integrante do Conselho do condomínio, disse que estava filmando a confusão pelo celular.

Ariel conta que os homens agrediram Maria José, que ficou com o nariz e o braço direito quebrados, além de hematomas. A síndica do edifício, Solange Pollizi, de 54 anos, também sofreu escoriações no rosto e está com problemas de audição.