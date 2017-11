Diagnóstico e tratamento de HIV avançam; abandono de terapia se mantém alto

Um relatório do Ministério da Saúde mostra que o diagnóstico e o tratamento de pessoas que vivem com HIV-aids melhorou no Brasil nos últimos quatro anos, embora deixe claro que há ainda inúmeros desafios a serem enfrentados. De acordo com o trabalho, o número de pessoas com HIV que sabem da sua condição aumentou. Também é maior a parcela dos que estão em tratamento com medicamentos antirretrovirais. Ao mesmo tempo, as taxas de abandono à terapia ainda são altas e continua significativo o número de pessoas que descobrem a infecção pelo HIV de forma tardia – o que dificulta o sucesso no tratamento.

“Há conquistas, mas também desafios”, constata a diretora do Departamento de Prevenção e Controle das ISTs, HIV/Aids e Hepatites Virais, Adele Benzaken.

Um dos maiores avanços apontados pelo trabalho é a melhora no diagnóstico. Estima-se que 830 mil pessoas vivam com HIV no Brasil. Desse total, 694 mil (84%) sabem que são portadoras do vírus – um aumento de 18% quando comparado com dados de 2012.