Detetive é pago até para caçar escutas

Eles são contratados por pais que querem investigar a sexualidade ou o uso de drogas pelos filhos, órgãos públicos que suspeitam de vazamento de informação de empregados, maridos e mulheres que desconfiam de traição, chefes que duvidam de licença médica dos funcionários. Infiltram-se como zeladores, eletricistas, faxineiros. Vasculham redes sociais, comunicam-se com os clientes 24 horas e até identificam escutas telefônicas e microcâmeras em salas de reunião. Essa é a rotina de quem trabalha com espionagem particular.

Esta quarta-feira, 26, foi o dia do detetive e a categoria teve um motivo a mais para celebrar: é o primeiro ano em que a profissão está oficialmente regulamentada. Em abril, lei federal reconheceu a atividade. Se por um lado a legislação veda a coleta de dados de natureza criminal, por outro permite que o detetive colabore com investigação policial em curso, se houver autorização do contratante.

Há 15 anos no mercado, Mario Yamauchi, de 31 anos, topa qualquer caso, menos um: investigação de policiais. “É um risco para os nossos agentes”, diz ele, que coordena um grupo de 20 profissionais. Além de também recusar trabalhos envolvendo policiais, o detetive Fabrício Dias, de 38 anos e há quase 20 no mercado, conta que também nega outro tipo de pedido. “Já houve inúmeros casos em que recusamos fechar contrato com pessoas psicologicamente desequilibradas, dizendo que iriam matar o marido ou a mulher caso fosse constatada uma traição”, explica Dias, chefe de agência investigativa com quase 30 profissionais.