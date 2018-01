Desmatamento para plantio de soja aumenta 4 vezes desde 2012

Relatório de Monitoramento por Imagens de Satélite dos Plantios de Soja mostra que a área desmatada para o plantio do grão na área amazônica quadruplicou desde 2012, apesar da moratória. Os dados mostram que na safra 2016/2017, a área de desflorestamento associada ao plantio foi de 47,4 mil hectares. Na safra 2012/2013, o desmate era de 11,2 mil hectares. Apesar do avanço, o número foi classificado como positivo pelo ministro do Meio Ambiente, Zeca Sarney, e pelo Greenpeace.

“O copo está quase cheio”, disse o ministro. Sarney argumentou que a maioria da plantação do grão é feita de acordo com as regras da moratória, declarada em 2006. Os números mostram que nesta última safra, de 4,48 milhões de hectares, 1,2% da plantação está associada ao desmatamento. Um porcentual, na avaliação do ministro, pouco significativo. Foto: Ministério da Defesa / Divulgação

“De fato, houve um avanço no desmatamento. Mas diante da expansão da soja nos últimos anos, da área plantada, esse indicador não é expressivo”, avaliou o diretor executivo da AgroSatélite, empresa responsável pela execução do estudo. Em 2006, quando a moratória foi declarada, a área de plantio de soja na Amazônia era de 1,4 milhão de hectares.