Depilação a laser, uso do celular e ‘Campo Minado’ são abordados no Enem

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve questões inspiradas em situações do cotidiano e problemas atuais da sociedade nas provas de Matemática e Ciências da Natureza. Entre os temas que apareceram estavam o uso do celular no volante, o jogo “Campo Minado”, técnicas de depilação a laser e Segunda Guerra Mundial.

De acordo com o professor do COC Felipe Ribeiro, a prova de ciências da natureza foi equilibrada. “Algumas questões exigiram mais cálculos, outras só raciocínio”, diz. Entre os temas abordados estavam biologia celular e molecular, ecologia, impacto humano no meio ambiente, piracema e depilação a laser. Na prova de física prevaleceu a física elétrica. Radiação, eletroquímica, termoquímica e reação orgânica e também integraram o conteúdo do Enem.

LEIA TAMBÉM: Niterói realiza plebiscito sobre uso de armas de fogo por Guardas Municipais

O professor de Matemática Gabriel Miranda, do Descomplica, disse que a prova da disciplina deste ano estava mais simples do que a do ano passado. “A prova estava num nível bom, dentro do esperado do Enem. Caíram questões fáceis e algumas questões médias. A única surpresinha foi uma questão sobre razão de volumes. Também teve uma questão de função quadrática que o aluno precisava jogar no plano cartesiano para resolver.”