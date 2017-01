Criminosos invadem loja das Casas Bahia e fazem reféns na zona norte de SP

Criminosos armados invadiram uma loja das Casas Bahia na Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira, 25, e faziam, até por volta das 13h45 cerca de 20 reféns na loja. A Polícia Militar foi avisada, e homens das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) cercam o local.

A Polícia Militar prendeu alguns suspeitos, mas ainda não divulgou o número de detidos. Outros criminosos seguem no interior do estabelecimento, localizado no número 1.047 da Rua Parapuã.

