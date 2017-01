Criminosos incendeiam ônibus em São Vicente (SP) e deixam motorista ferido

Um grupo armado invadiu um ônibus do transporte intermunicipal, jogou combustível e ateou fogo antes que motorista e passageiros pudessem sair, na madrugada desta quarta-feira, 11, em São Vicente, cidade do litoral paulista.

Houve pânico entre os ocupantes do veículo e o motorista foi atingido pelas chamas. Ele foi levado ao Hospital Municipal com queimaduras pelo corpo, mas estava fora de perigo. Na segunda-feira, dia 9, ônibus que fazem o transporte coletivo já haviam sido atacados em Cubatão, cidade vizinha.

Nos dois casos, a suspeita é de que o vandalismo tenha relação com ações da Polícia Militar. De acordo com a Polícia Civil, o ataque em São Vicente, no bairro Quarentenário, pode ser represália contra a morte de um adolescente de 17 anos, durante tentativa de assalto a um policial militar, Domingo (8). Acompanhado de um cúmplice, o rapaz tentou roubar a moto do PM, que reagiu baleando os dois. O adolescente morreu.

Em Cubatão, os criminosos incendiaram um ônibus, um guincho com dois carros e ainda fizeram disparos contra outros coletivos, na tentativa de obrigá-los a parar. Uma viatura da PM também foi danificada.

Segundo a Polícia Civil, os ataques foram represália contra a morte de um morador da Vila Esperança em confronto com a Polícia Militar Rodoviária. O homem foi surpreendido quanto tentava assaltar os ocupantes de um carro na rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Ele atirou contra os policiais, mas foi baleado e morreu.

