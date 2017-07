Criminosos incendeiam dois ônibus na Rodovia Raposo Tavares

Dois ônibus foram incendiados por bandidos na Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, no final da noite desse domingo, 1º. Conforme a Polícia Rodoviária, os criminosos ordenaram que os passageiros, o motorista e o cobrador descessem e atearam fogo nos veículos usando combustível, por volta das 22h30.

Antes do ataque, eles fecharam a estrada cruzando os dois coletivos no sentido interior, no quilômetro 15, próximo ao Jardim Bonfiglioli, na zona oeste da capital paulista. Os homens fugiram e nenhum suspeito foi preso até o momento.

Os bombeiros trabalharam no combate às chamas até em torno da meia-noite e os destroços foram removidos da pista depois da uma hora da manhã desta segunda-feira, 2. Não houve registro de feridos. Os passageiros e funcionários dos ônibus fugiram em direção a uma área comercial próxima, segundo a polícia.