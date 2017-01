Criminosos fazem emboscada no Vale do Ribeira e assaltam carro-forte

Criminosos bloquearam a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-55) e assaltaram um carro-forte da empresa de transporte de valores Protege, no final da noite desta terça-feira, 10, em Miracatu, cidade paulista do no Vale do Ribeira. Os bandidos fizeram disparos com fuzil ponto 50, arma capaz de derrubar um helicóptero, para obrigar o veículo a parar, mas ninguém ficou ferido.

O motorista e os seguranças foram rendidos. O bando levou todo o dinheiro, mas o valor não foi informado. Até a manhã desta quarta-feira, 11, ninguém tinha sido preso.

A emboscada aconteceu no km 387 da rodovia, entre as cidades de Miracatu e Pedro de Toledo, em local de pista simples. Os bandidos usaram dois carros para bloquear a estrada e, quando o carro-forte se aproximou, fizeram disparos contra o para-brisas e os pneus dianteiros, que estouraram. O motorista foi obrigado a parar.

O bando usou ferramentas para abrir a blindagem do carro-forte e retirou os malotes com dinheiro.

De dentro do veículo, os seguranças chegaram a disparar contra os ladrões, mas não conseguiram impedir a fuga. Os dois carros usado no assalto – um Toyota Corolla e uma Mitsubishi Pajero – foram abandonados numa estrada de terra, em local próximo da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116).

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal fizeram bloqueios na região durante a noite, mas não conseguiram interceptar os criminosos. Procurada pela reportagem, a Protege não tinha dado retorno até a publicação desta matéria.