Criminosos explodem agência bancária na Baixada Fluminense

Mais uma agência foi alvo de ataque de criminosos neste fim de semana no Estado do Rio de Janeiro. Na madrugada deste domingo, um ponto foi parcialmente destruído no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No dia anterior, outro caso semelhante já tinha sido registrado no bairro de Botafogo, na zona sul da capital.

A Polícia Militar informou que equipes do 15º Batalhão foram acionadas em consequência do barulho, mas quando chegaram ao local os criminosos tinham fugido, após explodirem parcialmente a agência. Segundo a PM, foi montada uma operação para localizar e prender os criminosos.

No sábado, em Botafogo, cerca de 15 homens armados de fuzis participaram da operação e fugiram em três carros.