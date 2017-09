Criança escreve pedido de socorro durante tiroteio em Porto Alegre

Uma professora de Porto Alegre relatou no Facebook o clima de tensão que se instalou na sala de aula quando um tiroteio assustou os alunos da escola municipal onde ela leciona, em Porto Alegre. A troca de tiros ocorreu na tarde desta quarta-feira, 6, no bairro Mário Quintana.

Fabiola relata ainda que as mães chegaram a invadir a sala de aula para fugir dos tiros, e as crianças foram para debaixo da mesa dela. Após o tiroteio, a professora colocou jogos, brinquedos e cantou músicas com as crianças para tentar acalmá-las.

Segundo informou o jornal Zero Hora, a troca de tiros teria sido motivada pela guerra do tráfico na região.

