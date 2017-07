Criança e adolescente morrem em GO após carro entrar em canavial em chamas

Uma queimada em um canavial causou uma tragédia no interior de Goiás neste domingo, 23. O menino David Lucca Pereira Costa, de 3 anos, e a adolescente Ester Alves Vieira Costa, de 15, morreram queimados quando o carro em que viajavam entrou no canavial em chamas.

O acidente aconteceu na GO-210, entre os municípios de Santa Helena de Goiás e Turvelândia, na região sudoeste do Estado. No carro, ainda viajavam outras quatro pessoas. Dos seis ocupantes, apenas o motorista escapou ileso porque conseguiu sair correndo do veículo.

LEIA TAMBÉM: Ricardo Barros anuncia R$ 1,7 bilhão em investimentos na área da saúde

Outras três pessoas que também estavam no carro sofreram queimaduras em várias partes do corpo e foram encaminhadas para o Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso). David e Ester morreram no local.