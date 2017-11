No DF, criança desmaia em escola e MP vai apurar possíveis irregularidades

Foto: Reprodução - TV Globo

O desmaio de um menino de oito anos em uma escola do Distrito Federal iniciou uma investigação da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual para verificar se alunos da instituição estão passando fome. Ele faz parte de um grupo de 250 crianças de baixa renda que precisa se deslocar por 30 quilômetros diariamente para participar das aulas no período da tarde, na Escola Classe 8. A Secretaria de Educação do DF oferece apenas um lanche aos estudantes, composto por bolacha e suco, de duas a três vezes na semana.

Segundo a professora do aluno, Ana Carolina Costa, o menino estava chorando e reclamando de dores no peito na última segunda-feira, 13. Enquanto ela tentava ajudá-lo, ele desmaiou duas vezes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, durante o atendimento, foi relatado que a criança não havia comido nada no dia anterior e teria tomado apenas um mingau de fubá antes de sair de casa naquela manhã. Três irmãos da criança que também estudam no local foram chamados e confirmaram a informação.

Ana Carolina disse que outras crianças também chegam reclamando de fome na instituição pública e, por volta das 15h, no horário do lanche, “já estão quase desmaiando”. “Grande parte das crianças que vêm de outra região administrativa é bem carente em relação à alimentação diária. Já percebi desde o começo do ano essa realidade, a gente comentava com a direção, só que a Secretaria (de Educação) informava que não podia mudar o cardápio, não podia fazer a adaptação alimentar”.