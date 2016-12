Criança de 6 anos morre após cair de prédio na zona sul de São Paulo

Uma menina de seis anos morreu após cair do 20º andar de um prédio na região de Interlagos, zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 26. As informações são do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o caso aconteceu por volta das 10h40, em um edifício localizado na Avenida João Peixoto Viegas. Quando a ambulância chegou ao local, a criança já havia morrido, segundo os Bombeiros.

