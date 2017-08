Criança de 2 anos é baleada em troca de tiros na zona leste de SP

Uma criança de 2 anos foi atingida no abdome por um disparo de arma de fogo durante um confronto entre criminosos e um policial militar de folga na tarde deste domingo, 6, na zona leste de São Paulo. Ela foi socorrida, passou por cirurgia e tem quadro estável, mas permanece na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Tatuapé. Ninguém foi preso.

O menino completa 3 anos nesta segunda-feira, 7, e tinha sua festa de aniversário preparada pela família. Ele andava na Rua Coronel Eduardo Lejeune, na Vila Nhocuné, acompanhado do pai. Segundo familiares, era um passeio curto antes do almoço de domingo na casa da família. Pouco depois de saírem da residência, no entanto, se viram em meio a um tiroteio que terminou com o garoto ferido.

LEIA TAMBÉM: PF descobre 915 quilos de maconha em carreta de soja no Sul

De acordo com informações do boletim de ocorrência, duas motos, uma delas ocupadas por duas pessoas, se aproximaram de uma terceira moto com intuito de roubá-la, na Avenida Itaquera. Ao perceber a abordagem, o piloto que seria vítima do assalto fez a curva para a direita entrando na Rua Coronel Eduardo Lejeune. Lá, passava um policial militar de folga em seu veículo particular que notou a tentativa de roubo e reagiu.