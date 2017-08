CPTM inaugura estação da linha que irá até Cumbica

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) abre nesta sexta-feira, 4, a primeira estação da Linha 13-Jade, que ligará a malha metroferroviária até o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em 2018.

A Estação Engenheiro Goulart, que já atendia a Linha 12-Safira, havia sido fechada para reformas. O novo espaço tem área de 1,5 mil metros quadrados, ante os 500 m² que tinha antes, e agora atenderá as Linhas 12 e 13. Reformada, a nova estação tem agora 16 catracas e, segundo o governo do Estado de São Paulo, acessibilidade nas plataformas.

Há ainda na estação um bicicletário para 152 vagas. A Linha 13-Jade, quando for inaugurada e tiver 12,2 km, deve receber 130 mil pessoas por dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.