Corpo de delegado morto a tiros é velado no Rio

O corpo do delegado da Polícia Civil Fábio Henrique Monteiro, assassinado a tiros na sexta-feira, 12, aos 38 anos, está sendo velado na Academia de Polícia Silvio Terra (Acadepol), no centro do Rio, neste sábado, 13. Ele será sepultado no mausoléu da instituição, no Caju, no início da tarde.

O delegado teria sido executado ao reagir a um assalto. Um suspeito de envolvimento no crime já foi identificado. A família pediu que a imprensa não acompanhasse o velório.

LEIA TAMBÉM: MEC quer auxiliar para alfabetização

Lotado na Central de Garantias Norte (CG), unidade que otimiza os flagrantes policiais, professor de direito da Acadepol, ex-agente da Polícia Federal e pai de dois filhos, Monteiro foi encontrado com várias marcas de tiros no porta-malas de seu carro na Praça Dario Rogério, perto do viaduto de Benfica e das favelas do Arará e do Jacarezinho, na zona norte, na tarde de sexta.