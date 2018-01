Corpo de Carlos Heitor Cony será cremado terça-feira

O escritor e jornalista Carlos Heitor Cony, que morreu na noite de sexta-feira, 5, de falência múltipla de órgãos, aos 91 anos, será cremado na próxima terça-feira, 09, no Memorial do Carmo, no Rio.

Cony deixou orientação por escrito, lavrada em cartório, para que seu velório e enterro fossem reservados aos familiares. Ele dispensou todo ritual ao qual, como membro da Academia Brasileira de Letras, teria direito na ABL.

