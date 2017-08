Copasa investirá R$ 530 milhões na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) investirá R$ 530 milhões nos próximos cinco anos em obras de saneamento nos municípios de sua concessão que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

Os recursos serão aportados no programa Revitaliza Rio das Velhas, que tem como objetivo avançar no projeto de revitalização dessa bacia hidrográfica, considerando a importância do Rio das Velhas para a região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Estado.

As intervenções da Copasa contemplam obras de ampliação da coleta, interceptação e tratamento de esgotos nos municípios da bacia, além de investimentos em programas ambientais, com ações de mobilização, proteção e conservação de mananciais.