Congestionamento é intenso nas rodovias paulistas

Motoristas que retornam do feriado de Ano Novo na manhã desta segunda-feira (2) para a capital paulista encontram congestionamento intenso em vários pontos, de acordo com as concessionárias. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que leva ao litoral, há lentidão desde o início da manhã e no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que leva ao interior, o trânsito piorou por volta das 11h.

Na Rodovia dos Bandeirantes, há trânsito na região de Itupeva, na altura do quilômetro 7, e próximo à Jundiaí, do quilômetro 62 ao 58, ambos no sentido capital paulista. Segundo contagem da concessionária CCR Autoban, o Sistema Anhanguera-Bandeirantes registrou 561 mil veículos entre quinta-feira (29) e domingo (1º). No período, ocorreram 56 acidentes, com 35 feridos e uma pessoa morta.

LEIA TAMBÉM: Inep admite 'equívoco' na divulgação da nota das escolas no Enem

Na Rodovia dos Imigrantes, o congestionamento se estende do quilômetro 60 ao 58 e do quilômetro 8 ao km 1, sentido São Paulo, além da interligação que dá acesso à Via Anchieta, no quilômetro 42, sentido litoral.

Na Baixada Santista, a rodovia Padre Manoel da Nóbrega apresenta lentidão, do quilômetro 282 ao 280, sentido São Paulo, e também no sentido Praia Grande, do quilômetro 270 ao 274. A via Anchieta tem tráfego lento do quilômetro 36 ao 40, no sentido litoral.

Segundo a Ecovias, desde terça-feira (27), mais de 578 mil veículos desceram a serra. No sentido capital paulista, a concessionária registrou a passagem de 363 mil veículos.

LEIA TAMBÉM: Doria afirma em nota que não estuda aumento da tarifa dos ônibus de SP em 2017