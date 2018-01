Confederação de Tiro vai ao STF contra destruição de armas confiscadas do crime

A Confederação Brasileira de Tiro & Caça entrou com petição no Supremo Tribunal Federal para impedir a destruição de armas pelas Cortes Estaduais. A entidade é presidida pelo empresário Fernando Humberto Fernandes, dono da fabricante de armas e munições Militaria. Segundo o pedido, muitas armas apreendidas pela polícia foram roubadas e deveriam ser devolvidas a seus verdadeiros donos após serem confiscadas das mãos de criminosos.

Os Tribunais de Justiça têm feito esforços para acelerar a destruição de armas apreendidas com o fim de evitar que os arsenais guardados nas Cortes sejam um atrativo para criminosos.

Em junho de 2017, dois furtos ousados em menos de 15 dias foram realizados em fóruns de São Paulo – 563 armas foram subtraídas do arsenal. Representantes do TJ chegaram a se reunir com as Forças Armadas e pediram a destruição semanal do armamento confiscado.