Comoção e revolta marcam enterro de estudante morta por bala perdida no Rio

Num misto de comoção e revolta, a estudante Vanessa dos Santos, de 11 anos, foi sepultada no início da tarde desta quinta-feira, 6, no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio. Ela foi morta dentro de casa na última terça-feira, 4, em tiroteio na favela Boca do Mato, no Complexo do Lins, também na zona norte. No momento em que o corpo era colocado no túmulo, familiares e amigos pediram em coro por “justiça”.

Cerca de 200 pessoas acompanharam o enterro. Durante o velório, um grupo segurou cartazes pedindo paz, justiça e questionando a atuação da Polícia Militar, sobretudo nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Vanessa dos Santos foi vítima de uma bala perdida.

A PM afirma que trocava tiros com traficantes da favela quando a menina foi atingida, mas vizinhos contestam a versão e acusam que o tiro que atingiu a garota partiu de um policial militar.