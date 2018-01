Com pista molhada, avião da Avianca arremete no Santos Dumont

Um avião da Avianca que seguia do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, para o Rio de Janeiro arremeteu após tentar pousar no Aeroporto Santos Dumont, no centro da capital fluminense, nesta segunda-feira, 8. Filmagens feitas por pessoas que estavam no aeroporto foram replicadas nas redes sociais. A manobra foi necessária por causa da pista molhada – a intensa chuva que atingiu a cidade chegou a impedir o pouso de pelo menos três outros aviões, que seguiram para o Aeroporto do Galeão, na zona norte, e até para outras cidades.

Segundo a Avianca, o procedimento de arremeter é normal quando o piloto estima que as condições de pouso não sejam as ideais. Em uma segunda tentativa, o avião pousou normalmente, informou a empresa.

“Na última segunda-feira, o comandante do voo O6 6006 (Congonhas-Santos Dumont) realizou a manobra de arremetida. Logo depois, o voo pousou normalmente, em segurança”, afirmou, em nota, a Avianca. “A companhia esclarece que a manobra é um procedimento padrão na aviação, quando o piloto estima que as condições de pouso não são ideais. Por fim, a empresa reforça que preza acima de tudo pela segurança de seus clientes e tripulantes.”