Com Exército, violência ainda preocupa carioca

No primeiro fim de semana da operação com presença das Forças Armadas no Estado do Rio, cariocas da zona sul da cidade relataram mais sensação de segurança, mas demonstraram preocupação com os casos de violência que continuaram a ocorrer. Na sexta-feira, houve um tiroteio na favela Santa Marta, em Botafogo, na zona sul, e, no sábado, um policial militar reformado foi assassinado em São Gonçalo, na região metropolitana. Em visita de última hora ao Rio, o presidente Michel Temer disse que a criminalidade caiu no fim de semana.

“Fica muito melhor quando a gente anda pelas ruas e vê a polícia ou as Forças Armadas. Até o número de pessoas nas ruas já aumentou. Agora quem tem que ficar com medo são os trombadinhas”, afirmou ontem a funcionária pública aposentada Nilceia Bianchi, de 62 anos, moradora de Copacabana, na zona sul, onde houve patrulhamento com militares.

O advogado Wilson Avelino, de 42 anos, elogiou o aumento do patrulhamento, mas lembrou que a violência não acabou, pois a população “continua vendo os crimes pela TV ou sabendo por relatos de amigos”.