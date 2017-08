Com crise, lentidão do trânsito em São Paulo tem maior queda em 6 anos

Apesar do aumento da frota de veículos registrados na cidade, que já soma mais de 8,3 milhões, o índice oficial de lentidão em São Paulo caiu em 2016 pelo segundo ano consecutivo. Balanço recém-divulgado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostra que a média de congestionamentos no centro expandido da capital foi de 58 km ao longo do ano passado, índice 12% menor do que os 66 km medidos nas vias centrais em 2015. Foi a maior queda registrada nos últimos seis anos.

Especialistas em trânsito ouvidos pela reportagem atribuem a queda da lentidão no trânsito paulistano à crise do País, que reduziu a atividade econômica e, consequentemente, a circulação pela cidade. Os dados da CET já haviam mostrado em 2015, primeiro ano da crise, uma redução de 10,7% em relação a 2014. As medições são feitas entre 7 e 20 horas.

Em 2017, segundo dados parciais até abril, a tendência de queda nos engarrafamentos continua. Em abril, por exemplo, a média foi de 65 km nos horários de pico da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h). “Embora a frota tenha crescido, o fluxo de veículos é totalmente dependente da economia. Se a lentidão no trânsito diminuir é porque a atividade econômica retraiu, infelizmente. Não tivemos nenhuma ação na operação do trânsito que pudesse melhorar o desempenho. Pelo contrário, temos um problema grave com a operação dos semáforos da cidade”, disse o consultor de trânsito Sérgio Ejzenberg.