Com 120 pontos na CNH, diretor do Detran-MG é proibido de dirigir

Envolvido em polêmica por somar 120 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o novo diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), delegado César Augusto Monteiro Alves Júnior, teve o documento apreendido na tarde desta segunda-feira, 8. Entretanto, ele foi mantido no cargo após reunião no governo estadual.

Paulista de Guaratinguetá, Alves Júnior cometeu 26 infrações de trânsito, quase todas a bordo de sua caminhonete Dodge Journey. Dessas, 16 já constam como pagas nos cadastros do Detran, faltando dez para serem quitadas. Foto: PCMG / Divulgação

A decisão teve o aval do chefe da Polícia Civil de Minas, João Octacílio Silva Neto, ao qual está subordinado o Detran estadual. O novo diretor foi nomeado no mês passado e alega não ter sido notificado sobre as infrações de trânsito. No último sábado, 6, ele declarou ter aberto um processo administrativo contra ele mesmo para apurar essas multas.