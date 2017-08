Colisão entre carro e viatura dos Bombeiros deixa 2 feridos na zona leste de SP

Um carro e uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros se envolveram em uma colisão na zona leste de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 24. A batida acabou derrubando uma coluna semafórica, e viaturas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram ao local para socorrer duas vítimas e fazer os reparos necessários. Até por volta das 8h40, o trânsito permanecia lento no local.

O acidente aconteceu por volta das 6h30 no cruzamento das avenidas Itaquera e Líder, no sentido bairro. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas a entidade ainda não tem informações sobre o acidente. Não se sabe se a viatura envolvida na colisão ia ou voltava de uma ocorrência. O impacto foi forte, deixando os dois veículos bastante danificados.

LEIA TAMBÉM: Porteiro morre atingido por estilhaços de granada durante confronto em Copacabana